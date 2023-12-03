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Мудрик в старте? Челси - Брайтон: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

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Челси - Брайтон: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Мудрик в старте? Челси - Брайтон: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоится матч в рамках 14 тура АПЛ. "Челси" у себя дома примет "Брайтон". "Пенсионеры" попробуют укрепить свои позиции в борьбе за зону Лиги чемпионов, а "чайки" попытается набрать очки, чтобы также рассчитывать на еврокубки. За "Челси" играет Михаил Мудрик, выйдет он сегодня на поле - пока неизвестно.

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Чемпионат Англии. "Челси" - "Брайтон"
3 декабря, 16:00
Прямая трансляция: Сетанта Спортс

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Прямая трансляция Челси - Брайтон
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