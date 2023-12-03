Михаил Мудрик заработал пенальти в матче с "Брайтоном". При счете 2:1 в пользу "Челси", Михаил обыгрался с партнером по команде и выполнил забегание в штрафную площадку.

Однако вингер не смог реализовать момент, ведь на нем сфолил Джеймс Милнер. После просмотра ВАР арбитр назначил пенальти.

Энцо Фернандес, который открыл счет в матче, уверенно реализовал 11-метровый, сделав цифры на табло 3:1 в пользу "пенсионеров".