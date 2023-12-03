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Известны оценки Мудрика и Забарного в матчах АПЛ

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Не хуже других

Известны оценки Мудрика и Забарного в матчах АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Уже закончились поединки "Челси" с "Брайтоном" и "Борнмута" с "Астон Виллой". Михаил Мудрик и Илья Забарный вышли в стартовом составе за свои команды.

Для вингера "пенсионеров" это был первый старт за последние 5 поединков. Украинец отыграл 81 минуту и получил оценку 6.7 от портала sofascore. У Михаила было несколько опасных моментов, один из которых привел к заработанному пенальти. На Мудрике сфолил Милнер, после того, как 10-й номер прорвался в штрафную площадку. Энцо реализовал 11-метровый. Кроме того, украинец выполнил несколько удачных проходов, а также принимал активное участие в борьбе за мяч - 5 выигранных дуэлей. Его команда победила со счетом 3:2.

Забарный уже привычно вышел с первых минут и отыграл весь матч. Портал sofascore насчитал центрбеку оценку 6.9. Илья провел очень уверенный матч в защите, сделав 5 отборов, 4 выноса и однажды заблокировал удар соперника. Также украинец выиграл почти всю борьбу, в которой участвовал - 9 из 13 моментов за Забарным. "Борнмут" смог взять очки в этом матче, сыграв со счетом 2:2.

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Источник:
sofascore.com
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