Борнмут номинировал Забарного на игрока матча
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Getty Images / Global Images Ukraine
"Борнмут" номинировал Илью Забарного на игрока матча с "Астон Виллой". Среди претендентов в списке Райан Кристи, Антуан Семеньо и Маркус Тавернье.
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Команды сыграли между собой в ничью 2:2, а украинец
Проголосовать за Забарного можно по ссылке.
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