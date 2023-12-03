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Борнмут номинировал Забарного на игрока матча

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Борнмут номинировал Забарного на игрока матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Борнмут" номинировал Илью Забарного на игрока матча с "Астон Виллой". Среди претендентов в списке Райан Кристи, Антуан Семеньо и Маркус Тавернье.

Команды сыграли между собой в ничью 2:2, а украинец получил оценку 6.9 за активную работу в защите.

Проголосовать за Забарного можно по ссылке.

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Борнмут Илья Забарный
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Источник:
x.com
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