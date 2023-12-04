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Забарный получил признание от поклонников Борнмута

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Украинец стал лучшим игроком матча с "Астон Виллой"

Забарный получил признание от поклонников Борнмута

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 14-го тура АПЛ "Борнмут" на своем поле встречался с "Астон Виллой". Игра завершилась вничью со счетом 2:2.

Украинский защитник хозяев Илья Забарный вышел на поле со старта и отыграл все 90 минут.

В клубном твиттере "вишен" проходило голосование за лучшего игрока матча. По его итогам, победу одержал Забарный. Украинец набрал 42,5% голоса.

Вторым в голосовании стал Райан Кристи (32,8%), третьим - Антуан Семеньо (17,1%). Четвертое место занял Маркус Тавернье (7,7%).

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Астон Вилла (Бирмингем) Борнмут Илья Забарный
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