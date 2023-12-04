Забарный получил признание от поклонников Борнмута
Украинец стал лучшим игроком матча с "Астон Виллой"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 14-го тура АПЛ "Борнмут" на своем поле встречался с "Астон Виллой". Игра завершилась вничью со счетом 2:2.
Украинский защитник хозяев Илья Забарный вышел на поле со старта и отыграл все 90 минут.
В клубном твиттере "вишен" проходило голосование за лучшего игрока матча. По его итогам, победу одержал Забарный. Украинец набрал 42,5% голоса.
Вторым в голосовании стал Райан Кристи (32,8%), третьим - Антуан Семеньо (17,1%). Четвертое место занял Маркус Тавернье (7,7%).
Colossal at the back ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 4, 2023
Illia Zabarnyi is our @Dafabet Man of the Match for #BOUAVL ???????? https://t.co/oz4KSkC934 pic.twitter.com/m6QXqUDdyl
A stellar display across the park ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 3, 2023
Who is your @Dafabet Man of the Match? ????
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