Забарный получил признание от поклонников Борнмута

В матче 14-го тура АПЛ "Борнмут" на своем поле встречался с "Астон Виллой". Игра завершилась вничью со счетом 2:2.

Украинский защитник хозяев Илья Забарный вышел на поле со старта и отыграл все 90 минут.

В клубном твиттере "вишен" проходило голосование за лучшего игрока матча. По его итогам, победу одержал Забарный. Украинец набрал 42,5% голоса.

Вторым в голосовании стал Райан Кристи (32,8%), третьим - Антуан Семеньо (17,1%). Четвертое место занял Маркус Тавернье (7,7%).

