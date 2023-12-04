Выше только Левандовский. Довбик на втором месте в Ла Лиги по показателю xG
Украинец в текущем сезоне уже забил 7 голов
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский форвард "
Этот показатель у Артема составляет 6.7 –больше только у форварда "Барсы" Роберта Левандовский (9.2), но у обоих одинаковое количество голов в чемпионате в текущем сезоне – по 7.
На третьем месте рейтинга Борха Майораль из "Хетафе" с xG 6.7.
Напомним, что 26-летний Довбик является на данный момент лучшим бомбардиром "Жироны" в текущем сезоне.
Top3 LaLiga pod względem xG (FBREF) ⤵️— Santi (@santi_culer) December 4, 2023
1⃣. Lewandowski - 9.2xG
2⃣. Dovbyk - 6.7xG (7 goli)
3⃣. Mayoral - 6.7xG (8 goli)
Top strzelców LaLiga ⤵️
1⃣. Bellingham - 11 (6.2xG)
2⃣. Griezmann - 9 (6.2xG)
3⃣. Moreno - 8 (4.6xG)
Lewandowski - 7 goli przy 9.2xG ❕ pic.twitter.com/DEIrfE1Uu1
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