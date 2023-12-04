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Выше только Левандовский. Довбик на втором месте в Ла Лиги по показателю xG

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Украинец в текущем сезоне уже забил 7 голов

Выше только Левандовский. Довбик на втором месте в Ла Лиги по показателю xG

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик является одним из лидеров Ла Лиги по показателю ожидаемых голов (xG).

Этот показатель у Артема составляет 6.7 –больше только у форварда "Барсы" Роберта Левандовский (9.2), но у обоих одинаковое количество голов в чемпионате в текущем сезоне – по 7.

На третьем месте рейтинга Борха Майораль из "Хетафе" с xG 6.7.

Напомним, что 26-летний Довбик является на данный момент лучшим бомбардиром "Жироны" в текущем сезоне.

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