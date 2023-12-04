Источник: Лунин ранее на год продлил контракт с Реалом
Об этом, якобы, нигде не афишировалось
instagram.com/lunin_andrey
Украинский голкипер "
Об этом сообщает журналист испанского издания El Chiringuito Маркос Бенито.
Источник отмечает, что соглашение было тайно продлено на один сезон, то есть, до лета 2025 года, в течение первых лет пребывания в клубе. Официально об этом нигде не объявлялось.
По официальным данным контракт украинца рассчитан до конца текущего сезона, и в данном контексте не раз обсуждалось, покинет ли голкипер "Реал" летом.
В этом сезоне украинский вратарь провел за "Реал" Мадрид 7 матчей, в которых пропустил 4 гола, а в 4 поединках отстоял "на ноль".
???? El CONTRATO de LUNIN con el REAL MADRID termina en JUNIO de 2025.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 4, 2023
???? Tras su cesión con el Leganés en la temporada 18/19, el club blanco le prolongó un año más su vinculación.
ℹ️ Información de @marcosbenito9. pic.twitter.com/KBqAmLpB8f
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