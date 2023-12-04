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Источник: Лунин ранее на год продлил контракт с Реалом

Наши за границей
Обновлено

Об этом, якобы, нигде не афишировалось

Источник: Лунин ранее на год продлил контракт с Реалом

instagram.com/lunin_andrey

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин продлил контракт с мадридским клубом.

Об этом сообщает журналист испанского издания El Chiringuito Маркос Бенито.

Источник отмечает, что соглашение было тайно продлено на один сезон, то есть, до лета 2025 года, в течение первых лет пребывания в клубе. Официально об этом нигде не объявлялось.

По официальным данным контракт украинца рассчитан до конца текущего сезона, и в данном контексте не раз обсуждалось, покинет ли голкипер "Реал" летом.

В этом сезоне украинский вратарь провел за "Реал" Мадрид 7 матчей, в которых пропустил 4 гола, а в 4 поединках отстоял "на ноль".

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии
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Romerik (YNWA)
04.12.2023 в 20:51
Було в керівництві зборище пристарілих динамівських сердець, тепер вектор правління зміщається до омолодження за рахунок динамівських алкоголіків Як ви то терпите, вболівальники ДК, я не уявляю
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Комментарии 4
Romerik (YNWA)
04.12.2023 в 20:51
Було в керівництві зборище пристарілих динамівських сердець, тепер вектор правління зміщається до омолодження за рахунок динамівських алкоголіків Як ви то терпите, вболівальники ДК, я не уявляю
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0
4
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kre4et (Київ )
04.12.2023 в 21:33
хотів нагадити в новині про Мілю, але трохи промахнувся?)
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vgolovan (полтава)
04.12.2023 в 21:34
курити потрібно менше
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Бapceлиниyс
04.12.2023 в 21:35
Ти не туда попал, братан.
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