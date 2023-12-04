Источник: Лунин ранее на год продлил контракт с Реалом

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин продлил контракт с мадридским клубом.

Об этом сообщает журналист испанского издания El Chiringuito Маркос Бенито.

Источник отмечает, что соглашение было тайно продлено на один сезон, то есть, до лета 2025 года, в течение первых лет пребывания в клубе. Официально об этом нигде не объявлялось.

По официальным данным контракт украинца рассчитан до конца текущего сезона, и в данном контексте не раз обсуждалось, покинет ли голкипер "Реал" летом.

В этом сезоне украинский вратарь провел за "Реал" Мадрид 7 матчей, в которых пропустил 4 гола, а в 4 поединках отстоял "на ноль".