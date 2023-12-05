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Забарный: Тренер Борнмута доверяет мне. Я должен смотреть только вперед

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Украинский защитник отыграл все матчи в сезоне АПЛ

Забарный: Тренер Борнмута доверяет мне. Я должен смотреть только вперед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный прокомментировал свой стремительный прогресс в текущем сезоне.

"Совершенствую свою игру неделю за неделей. Все замечательно. Я молодой игрок, мне нужно немного больше времени. Я могу улучшать свою игру. И это замечательно, что я участвовал в каждой игре.

Я очень благодарен. Тренер доверяет мне. Я должен смотреть только вперед", — сказал Забарный в комментарии телеканалу BBC.

В нынешней кампании Забарный отыграл 16 матчей во всех турнирах, без результативных действий.

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Источник:
FanDay
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