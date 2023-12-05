  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Артета: У Зинченко сильных сторон гораздо больше
В тренде

Артета: У Зинченко сильных сторон гораздо больше

Наши за границей

Наставник "Арсенала" поддержал украинца после матча с "Вулвз"

Артета: У Зинченко сильных сторон гораздо больше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поддержал игрока своей команды Александра Зинченко после матча с "Вулверхэмптоном" (2:1).

Напомним, украинец отметился ассистом, однако в конце матча совершил ошибку, которая привела к забитому мяча соперника.

"Вы должны любить его, таким, какой он есть, как и любого игрока. У него есть сильные и слабые стороны, но у Алекса сильных сторон гораздо больше.

Такое случается и может произойти с каждым игроком. Мы должны извлечь уроки из этого, потому что есть определенные зоны, где категорически нельзя делать определенные вещи, особенно с учетом предыдущей фазы. Вот и все. Мы прибавим", - приводит слова Артеты The Athletic.

В текущем сезоне Зинченко провел за "Арсенал" 19 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

По теме
yellow-arrow
Тренер Валенсии заявил, что даст шанс Яремчуку сыграть в ближайшей игре
yellow-arrow
Забарный: Тренер Борнмута доверяет мне. Я должен смотреть только вперед
yellow-arrow
В один день. Украинские футболисты в Англии остались без тренеров
Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости