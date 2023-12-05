Артета: У Зинченко сильных сторон гораздо больше

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поддержал игрока своей команды Александра Зинченко после матча с "Вулверхэмптоном" (2:1).

Напомним, украинец отметился ассистом, однако в конце матча совершил ошибку, которая привела к забитому мяча соперника.

"Вы должны любить его, таким, какой он есть, как и любого игрока. У него есть сильные и слабые стороны, но у Алекса сильных сторон гораздо больше.

Такое случается и может произойти с каждым игроком. Мы должны извлечь уроки из этого, потому что есть определенные зоны, где категорически нельзя делать определенные вещи, особенно с учетом предыдущей фазы. Вот и все. Мы прибавим", - приводит слова Артеты The Athletic.