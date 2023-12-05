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Тренер Валенсии заявил, что даст шанс Яремчуку сыграть в ближайшей игре

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Наставник планирует провести ротацию

Тренер Валенсии заявил, что даст шанс Яремчуку сыграть в ближайшей игре

Фото: пресслужби ФК "Валенсія"

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Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха перед поединком против "Аросы" в Кубке Испании высказлся о футболистах, которые получают мало игрового времени. В частности, это касается и украинского форварда Романа Яремчука.

"Это возможность получить минуты для людей, которые обычно не получают их в лиге. Те, кто сыграют, должны отнестись к этому соответствующим образом, потому что для нас пройти дальше – это обязанность.

Но соперник не собирается облегчать нам жизнь и это хорошая возможность для игроков, которые обычно не стартуют.

Мы ожидаем лучшей версии Каноса, Амаллаха, Яремчука и Гильямона", - цитирует Бараху Plaza Deportiva.

Матч между "Аросой" и "Валенсией" состоится сегодня, 5 декабря и начнется в 22:00 по Киеву.

В текущем сезоне Яремчук отыграл 10 матчей за "летучих мышей" во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 266 минут. Результативными действиями не отличался.

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Источник:
Plaza Deportiva
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