Тренер Валенсии заявил, что даст шанс Яремчуку сыграть в ближайшей игре

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха перед поединком против "Аросы" в Кубке Испании высказлся о футболистах, которые получают мало игрового времени. В частности, это касается и украинского форварда Романа Яремчука.

"Это возможность получить минуты для людей, которые обычно не получают их в лиге. Те, кто сыграют, должны отнестись к этому соответствующим образом, потому что для нас пройти дальше – это обязанность. Но соперник не собирается облегчать нам жизнь и это хорошая возможность для игроков, которые обычно не стартуют.

Мы ожидаем лучшей версии Каноса, Амаллаха, Яремчука и Гильямона", - цитирует Бараху Plaza Deportiva.

Матч между "Аросой" и "Валенсией" состоится сегодня, 5 декабря и начнется в 22:00 по Киеву.

В текущем сезоне Яремчук отыграл 10 матчей за "летучих мышей" во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 266 минут. Результативными действиями не отличался.