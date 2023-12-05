В Реале довольны, как Лунин отстоял в последних матчах команды
И снова начались разговоры о возможном продлении контракта
Фото: Getty Images
Тренерский штаб "
Украинец заменял травмированного Кепу Аррисабалагу и отстоял в основе последние 5 матчей команды (5 побед, 3 пропущенных гола).
Источник отмечает, что клуб был бы не против сохранить украинца в качестве второго вратаря и сейчас начались разговоры о возможной пролонгации контракта с Луниным.
Напомним, что недавно появилась неофициальная информация, что контракт украинского кипера с "Реалом" рассчитан до лета 2025 года, а не 2024, как говорилось ранее.
Также отметим, что Кепа восстановился от травмы и выйдет в стартовом составе "Реала" на матч 16-го тура чемпионата Испании "Бетиса", а Лунин останется в запасе.
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