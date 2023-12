Зинченко не попал в стартовый состав Арсенала на матч АПЛ против Лутона

Сегодня, 5 декабря, в Англии стартует 15-й тур АПЛ, в одном из матчей которого "Лутон" примет " Арсенал ".

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко сегодня не попал в стартовый состав своей команды - он начнет поединок на скамейке запасных.

Напомним, что матч "Лутон" - "Арсенал" начнется в 22:15, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Ну и напомним, что Зинченко в текущем сезоне сыграл за "Арсенал" 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

???? ???????????????????????????????? ????



???? White returns

???? Kiwior at the back

⚖️ Havertz in the middle



Let's do this, Gunners ???? pic.twitter.com/dzxbKjxodO