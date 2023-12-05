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Зинченко не попал в стартовый состав Арсенала на матч АПЛ против Лутона

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Сегодня Алекс оказался в запасе

Зинченко не попал в стартовый состав Арсенала на матч АПЛ против Лутона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 5 декабря, в Англии стартует 15-й тур АПЛ, в одном из матчей которого "Лутон" примет "Арсенал".

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Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко сегодня не попал в стартовый состав своей команды - он начнет поединок на скамейке запасных.

Напомним, что матч "Лутон" - "Арсенал" начнется в 22:15, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Ну и напомним, что Зинченко в текущем сезоне сыграл за "Арсенал" 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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