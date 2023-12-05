Зинченко не попал в стартовый состав Арсенала на матч АПЛ против Лутона
Сегодня Алекс оказался в запасе
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 5 декабря, в Англии стартует 15-й тур АПЛ, в одном из матчей которого "Лутон" примет "
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Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко сегодня не попал в стартовый состав своей команды - он начнет поединок на скамейке запасных.
Напомним, что матч "Лутон" - "Арсенал" начнется в 22:15, UA-Футбол проведет
Ну и напомним, что Зинченко в текущем сезоне сыграл за "Арсенал" 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
???? ???????????????????????????????? ????— Arsenal (@Arsenal) December 5, 2023
???? White returns
???? Kiwior at the back
⚖️ Havertz in the middle
Let's do this, Gunners ???? pic.twitter.com/dzxbKjxodO
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