Дуэлунд рассказал, как в свое время он не принял предложение Ливерпуля
Было это на уровне молодежных команд
Датский вингер "Динамо" Миккель Дуэлунд, который сейчас играет в аренде в "Орхусе", рассказал о том, что 8 лет назад имел вариант с продолжением карьеры в "
"В 2015 году мы со сборной U-20 играли спарринг против команды "Ливерпуля" U23 в Миддельфарте. Мы выиграли, если не ошибаюсь, 3:1, и я провел хороший матч.
Прошло несколько дней – и поступило предложение от "Ливерпуля". В нем было что-то о тренировках с первой командой, а затем выступления за U-19 или U-20. Это было хорошее предложение.
Но я тогда хотел попасть в первую команду "Митьюлланда", – сказал Дуэлунд.
Напомним, что Миккель присоединился к "Орхусу" в январе. В сезоне 2023/24 он провел за этот клуб 9 матчей без результативных действий.
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