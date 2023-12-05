Дуэлунд рассказал, как в свое время он не принял предложение Ливерпуля

Датский вингер "Динамо" Миккель Дуэлунд, который сейчас играет в аренде в "Орхусе", рассказал о том, что 8 лет назад имел вариант с продолжением карьеры в " Ливерпуле ".

"В 2015 году мы со сборной U-20 играли спарринг против команды "Ливерпуля" U23 в Миддельфарте. Мы выиграли, если не ошибаюсь, 3:1, и я провел хороший матч.

Прошло несколько дней – и поступило предложение от "Ливерпуля". В нем было что-то о тренировках с первой командой, а затем выступления за U-19 или U-20. Это было хорошее предложение.

Но я тогда хотел попасть в первую команду "Митьюлланда", – сказал Дуэлунд.