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"Не лучшее мое фото". Зинченко отреагировал на волевую победу Арсенала

Наши за границей

Лондонцы чуть не потеряли очки в матче с "Лутоном"

"Не лучшее мое фото". Зинченко отреагировал на волевую победу Арсенала

Фото: twitter.com/Arsenal

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал невероятную победу команды над "Лутоном" (4:3) в матче 15-го тура АПЛ.

"Не самая лучшая моя фотография, но это точно лучший способ, чтобы описать наши чувства прямо сейчас, канониры", - написал Александр в своем Instagram и прикрепил фото.

Напомним, Зинченко начал поединок на скамье запасных и появился на поле на 64-й минуте. Украинец отличился предголевой передачей в компенсированное время.

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