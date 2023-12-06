"Не лучшее мое фото". Зинченко отреагировал на волевую победу Арсенала
Лондонцы чуть не потеряли очки в матче с "Лутоном"
Фото: twitter.com/Arsenal
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал невероятную победу команды над "Лутоном" (4:3) в матче 15-го тура АПЛ.
"Не самая лучшая моя фотография, но это точно лучший способ, чтобы описать наши чувства прямо сейчас, канониры", - написал Александр в своем Instagram и прикрепил фото.
Напомним, Зинченко начал поединок на скамье запасных и появился на поле на 64-й минуте. Украинец отличился предголевой передачей в компенсированное время.
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