Мудрик хочет сменить агента
Известно, какая компания заинтересована в сотрудничестве с вингером
Фото: @ChelseaFC
Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик близок к смене агента. Долгое время интересы украинца представляла компания ALIK FOOTBALL MANAGEMENT и агент Алексей Алехин, которых связывают с Евгением Красниковым.
Как утверждает Sport.ua, сотрудничество между сторонами близко к завершению. Сейчас у Михаила есть предложения сотрудничества от других агентов. Среди них называют агентскую компанию ProStar Вадима Шаблия.
Напомним, что недавно другой игрок сборной Украины Георгий Судаков покинул ALIK FOOTBALL MANAGEMENT и начал сотрудничество с ProStar.
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