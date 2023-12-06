Мудрик хочет сменить агента

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик близок к смене агента. Долгое время интересы украинца представляла компания ALIK FOOTBALL MANAGEMENT и агент Алексей Алехин, которых связывают с Евгением Красниковым.

Как утверждает Sport.ua, сотрудничество между сторонами близко к завершению. Сейчас у Михаила есть предложения сотрудничества от других агентов. Среди них называют агентскую компанию ProStar Вадима Шаблия.

Напомним, что недавно другой игрок сборной Украины Георгий Судаков покинул ALIK FOOTBALL MANAGEMENT и начал сотрудничество с ProStar.