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Мудрик хочет сменить агента

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Известно, какая компания заинтересована в сотрудничестве с вингером

Мудрик хочет сменить агента

Фото: @ChelseaFC

Новина українською

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик близок к смене агента. Долгое время интересы украинца представляла компания ALIK FOOTBALL MANAGEMENT и агент Алексей Алехин, которых связывают с Евгением Красниковым.

Как утверждает Sport.ua, сотрудничество между сторонами близко к завершению. Сейчас у Михаила есть предложения сотрудничества от других агентов. Среди них называют агентскую компанию ProStar Вадима Шаблия.

Напомним, что недавно другой игрок сборной Украины Георгий Судаков покинул ALIK FOOTBALL MANAGEMENT и начал сотрудничество с ProStar.

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