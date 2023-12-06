Зинченко дебютировал в профессиональном киберспорте - заменил игрока на турнире CS 2
Александр сыграл матч за Passion UA
Passion UA
Защитник "Арсенала"
Зинченко дебютировал в матче с ILLYRIANS, поскольку матчи из-за проблем с интернетом игру вынужден был пропустить Эдуард "zeRRoFIX" Петровский.
Турнир United21 Season 9 с призовым фондом в скромных 5 тысяч долларов трудно назвать чем-то важным для мира киберспорта, однако благодаря игре Зинченко матч поднялся в топ трендов.
В итоге, Passion UA взяли матч со счетом 2:1 (13:6, 3:13, 13:9).
Напомним, что Зинченко является основателем и владельцем команды Passion UA.
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