Зинченко дебютировал в профессиональном киберспорте - заменил игрока на турнире CS 2

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко дебютировал в профессиональном киберспорте, сыграв в роли стенд-ина (временной замены – ред.) за свою же команду Passion UA на United21 Season 9 по СS2.

Зинченко дебютировал в матче с ILLYRIANS, поскольку матчи из-за проблем с интернетом игру вынужден был пропустить Эдуард "zeRRoFIX" Петровский.

Турнир United21 Season 9 с призовым фондом в скромных 5 тысяч долларов трудно назвать чем-то важным для мира киберспорта, однако благодаря игре Зинченко матч поднялся в топ трендов.

В итоге, Passion UA взяли матч со счетом 2:1 (13:6, 3:13, 13:9).

Напомним, что Зинченко является основателем и владельцем команды Passion UA.