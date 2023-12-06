Довбик претендует на звание лучшего игрока Жироны в ноябре
Можно проголосовать по ссылке
twitter.com/GironaFC
Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока команды в ноябре.
Также среди кандидатов полузащитник Иван Мартин, защитник Мигель Гутьеррес и вингер Савиньо.
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Проголосовать за своего фаворита можно здесь.
Напомним, что 26-летний Довбик в ноябре провел 4 матча за "Жирону" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
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