Довбик претендует на звание лучшего игрока Жироны в ноябре

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока команды в ноябре.

Также среди кандидатов полузащитник Иван Мартин, защитник Мигель Гутьеррес и вингер Савиньо.

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Проголосовать за своего фаворита можно здесь.

Напомним, что 26-летний Довбик в ноябре провел 4 матча за "Жирону" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.