Артем Довбик не попал в заявку Жироны на кубковый матч
Клуб опубликовал список игроков на матч против Ориуэлы
Фото: ФК Жирона
"Жирона" опубликовала список игроков на матч Кубка Испонии против "Ориуэлы".
Украинский нападающий Артем Довбик не попал в заявку. Причину отсутствия игрока не сообщили. Но напомним, что в ноябре футболист пропустил один матч, из-за незначительной травмы.
Но украинец Виктор Цыганков попал в список футболистов на завтрашнюю игру.
Напомним, что матч "Ориуэла" - "Жирона" состоится 7 декабря в 22:00 по киевскому времени
???? CONVOCATÒRIA— Girona FC (@GironaFC) December 6, 2023
???? #OrihuelaGirona pic.twitter.com/kx5lDFWAwS
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В Подмосковье застрелен экс-нардеп ВР Кива. СМИ пишут про спецоперацию СБУ
- УПЛ изменила время начала матча Полесье – Днепр-1
- Байден: Отказ в поддержке Украины - это просто безумие
- Известны оценки Мудрика и Забарного в матчах АПЛ
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн