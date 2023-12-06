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Артем Довбик не попал в заявку Жироны на кубковый матч

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Клуб опубликовал список игроков на матч против Ориуэлы

Артем Довбик не попал в заявку Жироны на кубковый матч

Фото: ФК Жирона

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" опубликовала список игроков на матч Кубка Испонии против "Ориуэлы".

Украинский нападающий Артем Довбик не попал в заявку. Причину отсутствия игрока не сообщили. Но напомним, что в ноябре футболист пропустил один матч, из-за незначительной травмы.

Но украинец Виктор Цыганков попал в список футболистов на завтрашнюю игру.

Напомним, что матч "Ориуэла" - "Жирона" состоится 7 декабря в 22:00 по киевскому времени

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Источник:
Girona FC
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