Артем Довбик не попал в заявку Жироны на кубковый матч

"Жирона" опубликовала список игроков на матч Кубка Испонии против "Ориуэлы".

Украинский нападающий Артем Довбик не попал в заявку. Причину отсутствия игрока не сообщили. Но напомним, что в ноябре футболист пропустил один матч, из-за незначительной травмы.

Но украинец Виктор Цыганков попал в список футболистов на завтрашнюю игру.

Напомним, что матч "Ориуэла" - "Жирона" состоится 7 декабря в 22:00 по киевскому времени