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Пети: На месте Почеттино я бы использовал Мудрика в центре атаки

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Пети: На месте Почеттино я бы использовал Мудрика в центре атаки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-хавбек "Арсенала", "Челси" и сборной Франции Эмманюэль Пети высказался о проблемах с адаптацией в стане "синих" украинского вингера Михаила Мудрика.

"Мудрик иногда выглядит нервным, когда берет мяч и пытается атаковать игроков соперника. Он также не выглядит уверенно с точки зрения своих движений и взаимодействия с товарищами по нападению. Впрочем, думаю, у него все получится.

Я смотрел матч "Брайтона", и мне было интересно, почему его ставят левым вингером, а не под нападающим.

Я думаю, что у него есть способности, видение и индивидуальность, чтобы брать мяч и продвигать его. На месте Почеттино я бы использовал Мудрика в центре атаки", - сказал Пети.

Напомним, что в нынешнем сезоне Мудрик провел за "Челси" 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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Источник:
sportskeeda
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