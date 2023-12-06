Пети: На месте Почеттино я бы использовал Мудрика в центре атаки
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-хавбек "Арсенала", "
"Мудрик иногда выглядит нервным, когда берет мяч и пытается атаковать игроков соперника. Он также не выглядит уверенно с точки зрения своих движений и взаимодействия с товарищами по нападению. Впрочем, думаю, у него все получится.
Я смотрел матч "Брайтона", и мне было интересно, почему его ставят левым вингером, а не под нападающим.
Я думаю, что у него есть способности, видение и индивидуальность, чтобы брать мяч и продвигать его. На месте Почеттино я бы использовал Мудрика в центре атаки", - сказал Пети.
Напомним, что в нынешнем сезоне Мудрик провел за "Челси" 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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