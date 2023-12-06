Пети: На месте Почеттино я бы использовал Мудрика в центре атаки

Экс-хавбек "Арсенала", " Челси " и сборной Франции Эмманюэль Пети высказался о проблемах с адаптацией в стане "синих" украинского вингера Михаила Мудрика.

"Мудрик иногда выглядит нервным, когда берет мяч и пытается атаковать игроков соперника. Он также не выглядит уверенно с точки зрения своих движений и взаимодействия с товарищами по нападению. Впрочем, думаю, у него все получится.

Я смотрел матч "Брайтона", и мне было интересно, почему его ставят левым вингером, а не под нападающим.

Я думаю, что у него есть способности, видение и индивидуальность, чтобы брать мяч и продвигать его. На месте Почеттино я бы использовал Мудрика в центре атаки", - сказал Пети.