Мудрик в старте Челси на Манчестер Юнайтед

Сегодня, 6 декабря, в Англии пройдет несколько матчей 15-го тура АПЛ, в главном из которых "МЮ" примет "Челси".

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик начнет матч в стартовом составе своей команды.

Напомним, что поединок начнется в 22:15, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча .

Напомним, что в нынешнем сезоне Мудрик провел за "Челси" 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

???? Your #MUNCHE team news is in! ????#MUFC || #PL