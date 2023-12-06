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Мудрик в старте Челси на Манчестер Юнайтед

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Стартовые составы команд

Мудрик в старте Челси на Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сегодня, 6 декабря, в Англии пройдет несколько матчей 15-го тура АПЛ, в главном из которых "МЮ" примет "Челси".

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик начнет матч в стартовом составе своей команды.

Напомним, что поединок начнется в 22:15, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Напомним, что в нынешнем сезоне Мудрик провел за "Челси" 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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