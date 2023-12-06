Мудрик в старте Челси на Манчестер Юнайтед
Стартовые составы команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 6 декабря, в Англии пройдет несколько матчей 15-го тура АПЛ, в главном из которых "МЮ" примет "Челси".
Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик начнет матч в стартовом составе своей команды.
Напомним, что поединок начнется в 22:15, а UA-Футбол проведет
Напомним, что в нынешнем сезоне Мудрик провел за "Челси" 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.
????️???? ‘And now for tonight's Chelsea team…’@ParimatchUK | #CFC | #MunChe pic.twitter.com/rvhZvY4Xto— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 6, 2023
???? Your #MUNCHE team news is in! ????#MUFC || #PL— Manchester United (@ManUtd) December 6, 2023
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