Transfermarkt: Единственный украинец в Шотландии в два раза прибавил в цене

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах некоторых игроков шотландской Премьер-Лиги.

Коснулась переоценка и украинского хавбека "Сент-Джонстона" Максима Кучерявого, который увеличил свою цену сразу в два раза – с 200 до 400 тысяч евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне Кучерявый принял участие в 16 матчах "Сент-Джонстона", в которых забил 3 гола.