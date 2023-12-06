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Transfermarkt: Единственный украинец в Шотландии в два раза прибавил в цене

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Речь идет о Максиме Кучерявом

Transfermarkt: Единственный украинец в Шотландии в два раза прибавил в цене

Фото: stjohnstonefootballclub

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Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах некоторых игроков шотландской Премьер-Лиги.

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Коснулась переоценка и украинского хавбека "Сент-Джонстона" Максима Кучерявого, который увеличил свою цену сразу в два раза – с 200 до 400 тысяч евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне Кучерявый принял участие в 16 матчах "Сент-Джонстона", в которых забил 3 гола.

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Сент-Джонстон (Шотландия) Максим Кучерявый
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Источник:
Transfermarkt
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