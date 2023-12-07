Несмотря на ассист. Мудрик получил средние оценки за матч с МЮ
Украинец провел на поле 77 минут
Фото: ФК Челсі
В среду, 6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал на своем поле "Челси". Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик вышел в стартовом составе команды и провел на поле 77 минут, после чего был заменен на Армандо Броя.
За это время Михаил отметился ассистом, нанес 2 удара мима ворот, отдал 9 точных передач из 13 (69%), сделал 2 ключевые передачи, 1 попытку неудачного дриблинга, 7 раз потерял мяч.
После завершения поединка статистические порталы оценили игру участников матча. Мудрик получил 6.5 и 6.6 от SofaScore и WhoScored соответственно.
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