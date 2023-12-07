Агент Мудрика отказался комментировать информацию о прекращении сотрудничества с ним

Tribuna.com обратилась к агенту вингера "Челси" Михаилу Мудрику Алексею Алехину за комментарием по поводу информации о прекращении сотрудничества между сторонами.

Алехин в свою очередь отказался комментировать инсайд, что Мудрик близок к смене агента.

Напомним, что именно во время работы с Алехиным Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" за 70+30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне украинец провел 13 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.