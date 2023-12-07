Агент Мудрика отказался комментировать информацию о прекращении сотрудничества с ним
Алексей Алехин не захотел говорить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Tribuna.com обратилась к агенту вингера "Челси" Михаилу Мудрику Алексею Алехину за комментарием по поводу информации о прекращении сотрудничества между сторонами.
Алехин в свою очередь отказался комментировать инсайд, что Мудрик близок к смене агента.
Напомним, что именно во время работы с Алехиным Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" за 70+30 миллионов евро.
В нынешнем сезоне украинец провел 13 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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