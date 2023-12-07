Эвертон - Ньюкасл. Миколенко традиционно в старте
Поединок ожидается довольно интересный
Getty Images / Global Images Ukraine
В четверг, 7 декабря, в матче 15-го тура АПЛ "Эвертон" примет "Ньюкасл". Игра начнется в 21:30.
В стартовом составе хозяев уже традиционно на своем законном месте левого защитника выйдет украинец Виталий Миколенко.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Ну и отметим, что Миколенко в текущем сезоне отыграл за "Эвертон" 13 матчей, в которых забил два гола.
Tonight's Toffees! ???? #EVENEW pic.twitter.com/3l2kpBibog— Everton (@Everton) December 7, 2023
Let's do this! ????#EVENEW // #NUFC pic.twitter.com/ZicBIZpwkt— Newcastle United FC (@NUFC) December 7, 2023
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Источник:Твиттер
Опубликовал: Михаил Черныш
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