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Эвертон - Ньюкасл. Миколенко традиционно в старте

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Поединок ожидается довольно интересный

Эвертон - Ньюкасл. Миколенко традиционно в старте

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг, 7 декабря, в матче 15-го тура АПЛ "Эвертон" примет "Ньюкасл". Игра начнется в 21:30.

В стартовом составе хозяев уже традиционно на своем законном месте левого защитника выйдет украинец Виталий Миколенко.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Ну и отметим, что Миколенко в текущем сезоне отыграл за "Эвертон" 13 матчей, в которых забил два гола.

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Эвертон (Ливерпуль) Ньюкасл Виталий Миколенко
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Источник:
Твиттер
Опубликовал: Михаил Черныш
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