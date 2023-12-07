Эвертон - Ньюкасл. Миколенко традиционно в старте

В четверг, 7 декабря, в матче 15-го тура АПЛ "Эвертон" примет "Ньюкасл". Игра начнется в 21:30.

В стартовом составе хозяев уже традиционно на своем законном месте левого защитника выйдет украинец Виталий Миколенко.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Ну и отметим, что Миколенко в текущем сезоне отыграл за "Эвертон" 13 матчей, в которых забил два гола.