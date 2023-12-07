Довбик вне заявки, Цыганков - в запасе. Мичел дал отдохнуть основе в матче Кубка Испании
Соперник Жироны - из 4-го дивизиона
Girona
В четверг, 7 декабря "
Наставник каталонской команды Мичел на этот поединок выпустил откровенно резервный состав. Не нашлось места в стартовом составе и двум украинцам команды – форвард Артем Довбик не попал в заявку, а хавбек Виктор Цыганков остался в запасе.
Напомним, что матч "Ориуэла" - "Жирона" состоится 7 декабря в 22:00 по киевскому времени
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кривбасс вырывается в лидеры, Динамо подтягивается к Шахтеру. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Ему нужна операция. Лидер Днепра-1 получил тяжелую травму
- Шаран: Игроки переходят в ЛНЗ, потому что там зарплаты в четыре раза больше, чем в Минае
- Михаил Мудрик заработал пенальти в матче с Брайтоном
- Милевский впервые за долгое время появился на публике. ФОТО
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн