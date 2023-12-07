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Довбик вне заявки, Цыганков - в запасе. Мичел дал отдохнуть основе в матче Кубка Испании

Наши за границей
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Соперник Жироны - из 4-го дивизиона

Довбик вне заявки, Цыганков - в запасе. Мичел дал отдохнуть основе в матче Кубка Испании

Girona

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 7 декабря "Жирона" в матче 1/32 Кубка Испании на выезде сыграет против представителя 4-го дивизиона "Ориуэлы".

Наставник каталонской команды Мичел на этот поединок выпустил откровенно резервный состав. Не нашлось места в стартовом составе и двум украинцам команды – форвард Артем Довбик не попал в заявку, а хавбек Виктор Цыганков остался в запасе.

Напомним, что матч "Ориуэла" - "Жирона" состоится 7 декабря в 22:00 по киевскому времени

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