Довбик вне заявки, Цыганков - в запасе. Мичел дал отдохнуть основе в матче Кубка Испании

В четверг, 7 декабря " Жирона " в матче 1/32 Кубка Испании на выезде сыграет против представителя 4-го дивизиона "Ориуэлы".

Наставник каталонской команды Мичел на этот поединок выпустил откровенно резервный состав. Не нашлось места в стартовом составе и двум украинцам команды – форвард Артем Довбик не попал в заявку, а хавбек Виктор Цыганков остался в запасе.

Напомним, что матч "Ориуэла" - "Жирона" состоится 7 декабря в 22:00 по киевскому времени