Миколенко получил худшую оценку в составе Эвертона за матч с Ньюкаслом
Впрочем, даже худшая оценка в составе Эвертона сегодня - довольно высокая
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 15-го тура АПЛ
Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе своей команды и отыграл весь матч, но при этом получил самую низкую оценку в составе своей команды по версиям и WhoScored SofaScore.
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Так, от WhoScored Виталий получил оценку 6.8, а от SofsScore – 7.0.
В данном матче Миколенко сделал 1 перехват, был 1 раз обыгран на дриблинге, 2 из 5 раз выиграл позицию, проиграл 1 (из 1 попытки) верховую борьбу, дважды сфолил и заработал 1 фол на себе.
Также Виталий отдал в матче 4 из 5 точных длинных передач, сделал 3 (из 3-х) неточных навеса, и один раз успешно пошел в дриблинг.
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