Миколенко получил худшую оценку в составе Эвертона за матч с Ньюкаслом

В рамках 15-го тура АПЛ "Эвертон" на своем поле со счетом 3:0 разгромил "Ньюкасл" .

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе своей команды и отыграл весь матч, но при этом получил самую низкую оценку в составе своей команды по версиям и WhoScored SofaScore.

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Так, от WhoScored Виталий получил оценку 6.8, а от SofsScore – 7.0.

В данном матче Миколенко сделал 1 перехват, был 1 раз обыгран на дриблинге, 2 из 5 раз выиграл позицию, проиграл 1 (из 1 попытки) верховую борьбу, дважды сфолил и заработал 1 фол на себе.

Также Виталий отдал в матче 4 из 5 точных длинных передач, сделал 3 (из 3-х) неточных навеса, и один раз успешно пошел в дриблинг.