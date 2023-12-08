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Миколенко получил худшую оценку в составе Эвертона за матч с Ньюкаслом

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Впрочем, даже худшая оценка в составе Эвертона сегодня - довольно высокая

Миколенко получил худшую оценку в составе Эвертона за матч с Ньюкаслом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 15-го тура АПЛ "Эвертон" на своем поле со счетом 3:0 разгромил "Ньюкасл".

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе своей команды и отыграл весь матч, но при этом получил самую низкую оценку в составе своей команды по версиям и WhoScored SofaScore.

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Так, от WhoScored Виталий получил оценку 6.8, а от SofsScore – 7.0.

В данном матче Миколенко сделал 1 перехват, был 1 раз обыгран на дриблинге, 2 из 5 раз выиграл позицию, проиграл 1 (из 1 попытки) верховую борьбу, дважды сфолил и заработал 1 фол на себе.

Также Виталий отдал в матче 4 из 5 точных длинных передач, сделал 3 (из 3-х) неточных навеса, и один раз успешно пошел в дриблинг.

Миколенко получил худшую оценку в составе Эвертона за матч с Ньюкаслом - изображение 1Миколенко получил худшую оценку в составе Эвертона за матч с Ньюкаслом - изображение 2
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Эвертон (Ливерпуль) Ньюкасл Виталий Миколенко
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