Известна оценка Цыганкова за 11 минут в матче Кубка Испании

В четверг, 7 декабря состоялся матч 1/32 Кубка Испании, в котором "Ориуэла" принимала "Жирону". Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

Украиский вингер "красно-белых" Виктор Цыганков начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 83-й минуте. Украинец отыграл 11 минут с учетом дополнительного времени.

За это время Виктор сделал 9 касаний мяча, отдал 3 из 5 точных передач (60%), в том числе одна стала ключевой. Также на его счету один заблокированный удар, одна неудачная попытка дриблинга и четыре потери.

После завершения статистический портал SofaScore оценил игру Цыганкова в 6.7 балла.

Лучшим игроком встречи стал Кристиан Стуани (8.7), который оформил дубль в этом поединке.