Коваленко зарабатывает в Италии 2.56 млн евро в год, Малиновский - 1.28 млн евро

Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов, которые играют в итальянской Серии А .

Для украинских болельщиков особо интересны зарплаты Руслана Малиновского из "Дженоа" и Виктора Коваленко из "Эмполи".

Так, по данным издания, Коваленко зарабатывает 2.56 млн евро в год, или 49 231 тысячу евро в неделю. При этом, Виктор является самым высокооплачиваемым игроком своей команды.

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У Малиновского зарплата меньше - 1.28 млн евро в год, или 24 615 евро в неделю. И это условно средняя зарплата среди игроков основы "Дженоа".

Интересно, что в тройке самых высокооплачиваемых игроков Лиги – представители "Ювентуса".

Самым высокооплачиваемым игроком Италии является Душан Влахович. Его оклад – 12.96 миллионов евро в год.

Также в тройке голкипер Войцех Щенсны (12.04 миллионов евро в год) и Алекс Сандро (11.11 миллионов евро).

Топ-10 игроков с самой большой зарплатой в Серии А:

1. Душан Влахович ("Ювентус", 12.96 миллионов евро за сезон)

2. Войцех Щенсны ("Ювентус", 12.04 млн)

3. Алекс Сандро ("Ювентус", 11.11 млн)

4. Лаутаро Мартинес ("Интер", 11.11 млн)

5. Хакан Чалханоглу ("Интер", 11.11 млн)

6. Алессандро Бастони ("Интер", 10.19 млн)

7. Николо Барелла ("Интер", 9.26 млн)

8. Бремер ("Ювентус", 9.26 млн)

9. Федерико Кьеза ("Ювентус", 9.26 млн)

10. Адриен Рабьо ("Ювентус", 8.97 млн)