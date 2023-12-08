Анчелотти: Лунин отлично выглядел в последних матчах, но и Кепа имеет полное доверие

Главный тренер " Реала " Карло Анчелотти ответил на вопрос журналиста о том, кто будет защищать ворота команды в матче 16-го тура Ла Лиги против "Бетиса".

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"Кепа или Лунин? Кепа вернулся. Хорошо иметь двух замечательных вратарей. Завтра я сделаю выбор. Лунин отлично выглядел в последних матчах, но с Кепой ничего не изменилось - он имеет наше полное доверие. Неважно, кто будет играть. У нас все будет хорошо. Возможно, я буду ротировать их в этих играх", – сказал Анчелотти.

Напомним, что матч "Бетис" – "Реал" пройдет в субботу, 9 декабря, и начнется в 17:15.