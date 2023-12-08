Анчелотти: Лунин отлично выглядел в последних матчах, но и Кепа имеет полное доверие
Тренер сливочных конкретно не ответил, кто будет играть в матче с Бетисом
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
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"Кепа или Лунин? Кепа вернулся. Хорошо иметь двух замечательных вратарей. Завтра я сделаю выбор.
Лунин отлично выглядел в последних матчах, но с Кепой ничего не изменилось - он имеет наше полное доверие. Неважно, кто будет играть. У нас все будет хорошо. Возможно, я буду ротировать их в этих играх", – сказал Анчелотти.
Напомним, что матч "Бетис" – "Реал" пройдет в субботу, 9 декабря, и начнется в 17:15.
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Источник:Madrid Xtra
Опубликовал: Михаил Черныш
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