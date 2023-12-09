Украинский вратарь стал лучшим игроком Шерифа за ноябрь
Максим Коваль сумел обогнать двух нападающих
Фото: ФК Шериф
Украинского вратаря Максима Коваля выбрали как лучшего игрока ноября, болельщики молдавского "Шерифа".
Максим Коваль опередил в голосовании камерунского нападающего Жерома Мбекели и нигерийского форварда Давида Анкие.
Напомним, Коваль в текущем сезоне провел 21 матч, из которых 7 простоял "на ноль". Портал Transfermarkt оценивает украинского голкипера в 500 тысяч евро.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Тренер Бенфики: Пожалуйста, оставайтесь дома и возвращайтесь тогда, когда мы станем чемпионами
- Бенфика не смогла обыграть середняка. Трубин получил посредственные оценки
- Криштиану Роналду отметился голом в 1200-м матче в своей карьере
- АПЛ. Лутон – Арсенал 3:4. Канониры хоть и снимают свою шляпу, но побеждают
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн