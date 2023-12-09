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Украинский вратарь стал лучшим игроком Шерифа за ноябрь

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Максим Коваль сумел обогнать двух нападающих

Украинский вратарь стал лучшим игроком Шерифа за ноябрь

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Украинского вратаря Максима Коваля выбрали как лучшего игрока ноября, болельщики молдавского "Шерифа".

Максим Коваль опередил в голосовании камерунского нападающего Жерома Мбекели и нигерийского форварда Давида Анкие.

Напомним, Коваль в текущем сезоне провел 21 матч, из которых 7 простоял "на ноль". Портал Transfermarkt оценивает украинского голкипера в 500 тысяч евро.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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