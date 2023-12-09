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Лунин сменит клуб этой зимой - Источник

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Несколько клубов Ла Лиги заинтересованы в украинце

Лунин сменит клуб этой зимой - Источник

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Как сообщает E-noticies, украинский голкипер Андрей Лунин заинтересован, покинуть мадридский "Реал" зимой.

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За Луниним следят "Реал Бетис", "Севилья", "Вильярреал", "Галатасарай" и даже шотландский "Селтик", но украинский вратарь заинтересован в переход "Вильярреал".

Напомним, Андрей Лунин выступает за "Реал Мадрид" с лета 2018, за все время он отыграл 24 матча.

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Андрей Лунин
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Источник:
E-noticies.cat
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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