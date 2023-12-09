Лунин сменит клуб этой зимой - Источник

Как сообщает E-noticies, украинский голкипер Андрей Лунин заинтересован, покинуть мадридский "Реал" зимой.

За Луниним следят "Реал Бетис", "Севилья", "Вильярреал", "Галатасарай" и даже шотландский "Селтик", но украинский вратарь заинтересован в переход "Вильярреал".

Напомним, Андрей Лунин выступает за "Реал Мадрид" с лета 2018, за все время он отыграл 24 матча.