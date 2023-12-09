Лунин выйдет в старте Реала на матч против Бетиса. Кепа второй раз подряд начнет со скамейки для запасных
Пока Анчелотти ставит на украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 16 тура чемпионата Испании "Бетис" встретится с мадридским "Реалом". Украинский голкипер Андрей Лунин появится в стартовом составе "сливочных".
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial ???? @RealBetis!@UnicajaBanco | #RealBetisRealMadrid pic.twitter.com/Fb3CuKovPE— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 9, 2023
Для него это будет шестой матч подряд в основе "Реала". В том числе второй в ряд после того, как Кепа Аррисабалага залечил травму.
Перед этим поединком "сливочные" лидируют в Ла Лиге, опережая "Жирону" только по дополнительным показателям. У команд украинцев одинаковое количество зачетных пунктов. В то же время "Бетис" идет на седьмом месте чемпионата.
Матч между командами начнется в 17.15. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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