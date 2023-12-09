Лунин выйдет в старте Реала на матч против Бетиса. Кепа второй раз подряд начнет со скамейки для запасных

В рамках 16 тура чемпионата Испании "Бетис" встретится с мадридским "Реалом". Украинский голкипер Андрей Лунин появится в стартовом составе "сливочных".

Для него это будет шестой матч подряд в основе "Реала". В том числе второй в ряд после того, как Кепа Аррисабалага залечил травму.

Перед этим поединком "сливочные" лидируют в Ла Лиге, опережая "Жирону" только по дополнительным показателям. У команд украинцев одинаковое количество зачетных пунктов. В то же время "Бетис" идет на седьмом месте чемпионата.

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Матч между командами начнется в 17.15. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.