Зинченко выйдет с первых минут на матч против Астон Виллы
Битва участников топ-4 АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 16-го тура АПЛ "Астон Вилла" будет принимать "Арсенал". В стартовом составе "канониров" выйдет украинский защитник Александр Зинченко.
26-летний игрок принял участие в 20 поединках за клуб, где отметился 1 голом и 1 ассистом.
???? ???????????????????????????????? ????— Arsenal (@Arsenal) December 9, 2023
One change from last time out - Zinchenko replaces Kiwior
Let's do this, Gunners ✊ pic.twitter.com/gsjtXFGBj2
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