Зинченко выйдет с первых минут на матч против Астон Виллы

В рамках 16-го тура АПЛ "Астон Вилла" будет принимать "Арсенал". В стартовом составе "канониров" выйдет украинский защитник Александр Зинченко.

26-летний игрок принял участие в 20 поединках за клуб, где отметился 1 голом и 1 ассистом.