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Зинченко выйдет с первых минут на матч против Астон Виллы

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Битва участников топ-4 АПЛ

Зинченко выйдет с первых минут на матч против Астон Виллы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 16-го тура АПЛ "Астон Вилла" будет принимать "Арсенал". В стартовом составе "канониров" выйдет украинский защитник Александр Зинченко.

26-летний игрок принял участие в 20 поединках за клуб, где отметился 1 голом и 1 ассистом.

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Источник:
x.com
Опубликовал: UA-Футбол
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