Альберто Джилардино объяснил, почему Малиновский будет отсутствовать в сегодняшней игре
Сегодня Монца сыграет против Дженоа
Фото: Genoa CFC
Сегодня состоится матч "Монца" - "Дженоа". Главный тренер гостей Альберто Джилардино прокомментировал ситуацию с украинским полузащитником Русланом Малиновским.
"Очень жаль, что Малиновский дисквалифицирован, но у нас есть такие игроки, как Гудмундссон и Мессиас, думаю, они помогут сегодня команде" - приводит слова главного тренера TUTTOmercatoWEB.
Напомним, в матче против Эмполи Руслан Малиновский получил желтую карточку, которая стала для него уже пятой в нынешнем сезоне чемпионата Италии.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ворскла - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Желько Любенович: Я не понимаю позиции Игоря Суркис
- Легенда Ливерпуля: Если МЮ хочет вернуться на верхние строчки таблицы, то тен Хага нужно уволить
- Был одним из лучших на поле среди игроков Арсенала. Стали известны оценки Зинченко за игру с Астон Виллой
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн