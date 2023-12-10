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Альберто Джилардино объяснил, почему Малиновский будет отсутствовать в сегодняшней игре

Наши за границей
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Сегодня Монца сыграет против Дженоа

Альберто Джилардино объяснил, почему Малиновский будет отсутствовать в сегодняшней игре

Фото: Genoa CFC

Новина українською

Сегодня состоится матч "Монца" - "Дженоа". Главный тренер гостей Альберто Джилардино прокомментировал ситуацию с украинским полузащитником Русланом Малиновским.

"Очень жаль, что Малиновский дисквалифицирован, но у нас есть такие игроки, как Гудмундссон и Мессиас, думаю, они помогут сегодня команде" - приводит слова главного тренера TUTTOmercatoWEB.

Напомним, в матче против Эмполи Руслан Малиновский получил желтую карточку, которая стала для него уже пятой в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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