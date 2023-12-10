Испанская пресса отметила прогресс Лунина и обосновала преимущество украинца над Кепой
Андрей с каждым матчем получает все больше уверенности
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вчера вышел в старте на матч против "Бетиса". Это был шестой подряд матч вратаря в основном составе "сливочных". В том числе второй в ряд, когда Кепа Аррисабалага уже вышел из лазарета.
Издание Mundo Deportivo отметило прогресс Лунина в отдельном материале. Автор указал на то, что хорошая игра Андрея – это уже закономерность
"Украинский голкипер еще раз показал, что он на высоком уровне и что его хорошие выступления против "Браги", "Кадиса" или "Наполи" не были случайностью", - говорится в материале.
В частности, автор выделил сильные стороны Лунина и некоторые из них сравнил с проблемами его сегодняшнего конкурента.
“Мощный в воздухе (слабое место Кепы), с все большей уверенностью на ногах и с несколькими достойными сейвами, которые помешали голам. Лунин также обретает уверенность, чтобы управлять своей защитой”, - пишет Mundo Deportivo.
За шесть матчей Лунин трижды оставлял свои ворота сухими. В общей сложности он пропустил четыре гола и записал в свой актив 17 сейвов.
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