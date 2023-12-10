  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Испанская пресса отметила прогресс Лунина и обосновала преимущество украинца над Кепой
В тренде

Испанская пресса отметила прогресс Лунина и обосновала преимущество украинца над Кепой

Наши за границей
Обновлено

Андрей с каждым матчем получает все больше уверенности

Испанская пресса отметила прогресс Лунина и обосновала преимущество украинца над Кепой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вчера вышел в старте на матч против "Бетиса". Это был шестой подряд матч вратаря в основном составе "сливочных". В том числе второй в ряд, когда Кепа Аррисабалага уже вышел из лазарета.

Читайте такжеЛунина пробили шедевром. Бетис - Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча

Издание Mundo Deportivo отметило прогресс Лунина в отдельном материале. Автор указал на то, что хорошая игра Андрея – это уже закономерность

"Украинский голкипер еще раз показал, что он на высоком уровне и что его хорошие выступления против "Браги", "Кадиса" или "Наполи" не были случайностью", - говорится в материале.

В частности, автор выделил сильные стороны Лунина и некоторые из них сравнил с проблемами его сегодняшнего конкурента.

“Мощный в воздухе (слабое место Кепы), с все большей уверенностью на ногах и с несколькими достойными сейвами, которые помешали голам. Лунин также обретает уверенность, чтобы управлять своей защитой”, - пишет Mundo Deportivo.

За шесть матчей Лунин трижды оставлял свои ворота сухими. В общей сложности он пропустил четыре гола и записал в свой актив 17 сейвов.

По теме
yellow-arrow
Источник: Лунин останется в запасе Реала на ближайший матч Лиги чемпионов
yellow-arrow
Эвертон – Челси: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча команд Миколенко и Мудрика
yellow-arrow
Альберто Джилардино объяснил, почему Малиновский будет отсутствовать в сегодняшней игре
Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Deportivo
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости