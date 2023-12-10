Источник: Лунин останется в запасе Реала на ближайший матч Лиги чемпионов
Лунин на скамейке запасных
Getty Images / Global Images Ukraine
12 декабря мадридский "Реал" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов сыграет в гостях с "Унион" в 22:00.
Твиттер аккаунт "Madrid Zone", уже опубликовал что на воротах будет стоят Кепа Аррисабалага, а Андрей Лунин останется на скамейке запасных.
???? Kepa will START vs Union Berlin. @miguelitocope #rmalive pic.twitter.com/5BwxSNKvQG— Madrid Zone (@theMadridZone) December 9, 2023
Напомним, 9 декабря "Реал Мадрид" на выезде сыграл вничью с "Бетисом". Лунин был в старте.
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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