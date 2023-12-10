Источник: Лунин останется в запасе Реала на ближайший матч Лиги чемпионов

12 декабря мадридский "Реал" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов сыграет в гостях с "Унион" в 22:00.

Твиттер аккаунт "Madrid Zone", уже опубликовал что на воротах будет стоят Кепа Аррисабалага, а Андрей Лунин останется на скамейке запасных.

Напомним, 9 декабря "Реал Мадрид" на выезде сыграл вничью с "Бетисом". Лунин был в старте.