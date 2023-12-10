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Украинская комбинация. Довбик забивает с ассиста Цыганкова Барселоне. ВИДЕО

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Прекрасное взаимодействие

Украинская комбинация. Довбик забивает с ассиста Цыганкова Барселоне. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 16-го тура Ла Лиги где "Барселона" встречается с "Жироной" гости открывают счет в матче. Довбык забивает с ассиста Цыганкова.

Украинский дуэт организовал гол уже на 12-й минуте. Виктор получил пас из глубины, убежал от всех и дал точную передачу Артему.

В случае победы Жирона может единолично возглавить Ла Лигу.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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