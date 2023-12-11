Гол и ассист против Барселоны. Известные оценки Цыганкова и Довбика

"Жирона" переиграла в гостях "Барселону" и единолично заняла первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Украинцы задали темп встречи. Начался матч с гола Довбыка, на которого отдал передачу Цыганков. Виктора и Артема заменили при счете 3:1 в пользу их команды. Форвард покинул поле на 73-й минуте, а вингер на 78-й.

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Порталы sofascored и whoscored выставили оценки игрокам. Цыганков получил 7.5 и 7.2, а Довбик - 7.3 и 7.2 соответственно.

Кроме забитого гола Артем помогал своей команде в защите и борьбе за мяч. На его счету три отбора и 6 попыток единоборств, а также одна ключевая передача, которая привела к удару по воротам соперника.

Виктор, кроме голевой передачи, нанес несколько ударов, а также выполнил несколько удачных навесов. Вингер также был полезен при борьбе за игровой снаряд.

В целом, у Довбыка показатель гол+пас в Ла Лиге уже составляет 12 (8+4), у Цыганкова - шесть (3+3).