Довбик и Цыганков на двоих забили 11 голов и отдали 9 ассистов за Жирону в этом сезоне
Украинцы в ударе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Артем Довбик забил гол в матче 16-го тура Ла Лиги в матче против "Барселоны". "Жирона" победила каталонцев со счетом 4:2.
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Украинец открыл счет на 12-й минуте встречи. Голевую передачу Довбику отдал Виктор Цыганков.
Украинцы в сезоне 2023/24 на двоих забили 11 голов и сделали 9 ассистов за "Жирону": у Довбика 8 голов и 6 ассистов, у Цыганкова - 3+3.
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Источник:ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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