Мудрик в матче с Эвертоном создал больше голевых моментов, чем вся команда соперника
Михаил набирает форму
Фото: ФК Челсі
Вчера, 10 декабря, состоялся матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались ливерпульский "Эвертон" и лондонский "Челси". Команды играли на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле. "Эвертон" обыграл "Челси" со счетом 2:0.
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Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик во время матча создал пять голевых моментов - это больше, чем создала вся команда "Эвертона" или любой другой игрок "Челси".
Также в активе украинца больше всего удачных обводок среди всех игроков этой встречи - четыре из шести.
После результата этого матча "Эвертон" набрал 13 очков в 16 матчах и занимает 17-е место в чемпионате. В свою очередь, "Челси" после аналогичного количества матчей заработал 19 очков и опустился на 12-ю строчку в таблице АПЛ.
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