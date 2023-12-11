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Мудрик в матче с Эвертоном создал больше голевых моментов, чем вся команда соперника

Наши за границей
Обновлено

Михаил набирает форму

Мудрик в матче с Эвертоном создал больше голевых моментов, чем вся команда соперника

Фото: ФК Челсі

Новина українською

Вчера, 10 декабря, состоялся матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались ливерпульский "Эвертон" и лондонский "Челси". Команды играли на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле. "Эвертон" обыграл "Челси" со счетом 2:0.

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Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик во время матча создал пять голевых моментов - это больше, чем создала вся команда "Эвертона" или любой другой игрок "Челси".

Также в активе украинца больше всего удачных обводок среди всех игроков этой встречи - четыре из шести.

После результата этого матча "Эвертон" набрал 13 очков в 16 матчах и занимает 17-е место в чемпионате. В свою очередь, "Челси" после аналогичного количества матчей заработал 19 очков и опустился на 12-ю строчку в таблице АПЛ.

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Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
MozoFootball
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.12.2023 в 12:24
Евертон - Челсі 2:0. А той Микола вже давно набув форму порожньої бульбашки у якої є одна-єдина перспектива - луснути.
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Комментарии 2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.12.2023 в 12:24
Евертон - Челсі 2:0. А той Микола вже давно набув форму порожньої бульбашки у якої є одна-єдина перспектива - луснути.
Ответить
0
0
avatar
LiveDK (Kyiv)
11.12.2023 в 11:54
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