Миколенко попал в команду недели АПЛ
Эксперты WhoScored отметили игру украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Статистический портал WhoScored опубликовал команду лучших игроков недели АПЛ. В символическую сборную 16-го тура попал и украинский защитник Виталий Миколенко.
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Украинец удостоился данной чести благодаря своей игре в матче против "Челси" (2:0). Виталий отыграл 90 минут и стал лучшим игроком поединка. За свои действия на поле он получил отметку 7.8 балла.
Интересно, что Миколенко стал единственным представителем "Эвертона" в команде недели.
Напомним, в текущем сезоне АПЛ 24-летний Миколенко провел 12 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.
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Источник:WhoScored
Опубликовал: Алина Ерофеева
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