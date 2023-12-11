Миколенко попал в команду недели АПЛ

Статистический портал WhoScored опубликовал команду лучших игроков недели АПЛ. В символическую сборную 16-го тура попал и украинский защитник Виталий Миколенко.

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Украинец удостоился данной чести благодаря своей игре в матче против "Челси" (2:0). Виталий отыграл 90 минут и стал лучшим игроком поединка. За свои действия на поле он получил отметку 7.8 балла.

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Интересно, что Миколенко стал единственным представителем "Эвертона" в команде недели.

Напомним, в текущем сезоне АПЛ 24-летний Миколенко провел 12 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.