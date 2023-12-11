Атлетико заинтересовался Довбиком, - СМИ

Мадридский "Атлетико" заинтересован в украинском форварде "Жироны" Артеме Довбике, сообщает Fichajes.net. Мадридцы хотят усилить атакующую линию команды и обратили внимание на украинца.

По данным источника, вариант с Довбиком лично предложил главный тренер "матрасников" Диего Симеоне, который отмечает игру форварда после его переезда в Испанию.

Также отмечается, что "Атлетико" готов начать переговоры по игроку уже зимой – это должно дать некий задел перед конкурентами и облегчить задачу по подписанию украинца по окончанию сезона.

Отметим, что в текущем сезоне 26-летний Довбик провел за "Жирону" 16 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 6 ассистов.