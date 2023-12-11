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Атлетико заинтересовался Довбиком, - СМИ

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Пишут о том, что Диего Симеоне впечатлен игрой украинца

Атлетико заинтересовался Довбиком, - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Атлетико" заинтересован в украинском форварде "Жироны" Артеме Довбике, сообщает Fichajes.net. Мадридцы хотят усилить атакующую линию команды и обратили внимание на украинца.

По данным источника, вариант с Довбиком лично предложил главный тренер "матрасников" Диего Симеоне, который отмечает игру форварда после его переезда в Испанию.

Также отмечается, что "Атлетико" готов начать переговоры по игроку уже зимой – это должно дать некий задел перед конкурентами и облегчить задачу по подписанию украинца по окончанию сезона.

Отметим, что в текущем сезоне 26-летний Довбик провел за "Жирону" 16 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 6 ассистов.

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Атлетико (Мадрид) Артем Довбик Жирона
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Источник:
fichajes.net
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romerik (YNWA)
11.12.2023 в 20:58
Тільки не в цю пісну х*йню Навіть не зважаючи, що того року вони непогано по грі виглядають. Будь куда, але не тула
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Комментарии 2
Romerik (YNWA)
11.12.2023 в 20:58
Тільки не в цю пісну х*йню Навіть не зважаючи, що того року вони непогано по грі виглядають. Будь куда, але не тула
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.12.2023 в 20:53
Не встигнуть...барселона перекупить)
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