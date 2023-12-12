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К Шацкому, который возглавляет Пахтакор, проявляют интерес из ОАЭ

Наши за границей

Также есть интерес из Кореи и Азербайджана

К Шацкому, который возглавляет Пахтакор, проявляют интерес из ОАЭ

Фото: facebook.com/pakhtakorfc

Новина українською

Известный в прошлом форвард "Динамо" Максим Шацких, который сейчас является глдавным тренером "Пахтакора", может сменить место работы.

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Как сообщает "Динамомания", к тренеру проявляет интерес от клуба из ОАЭ, руководство которого было впечатлено победой "Пахтакора" над одним из грандов местного чемпионата "Аль-Айном" 3:1 в Лиге чемпионов Азии.

Также к узбекскому специалисту есть интерес из Азербайджана и Южной Кореи.

Напомним, что недавно Шацких привел "Пахтакор" ко второму чемпионству в Узбекистане подряд.

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Максим Шацких Пахтакор (Ташкент)
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Источник:
Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
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