К Шацкому, который возглавляет Пахтакор, проявляют интерес из ОАЭ

Известный в прошлом форвард "Динамо" Максим Шацких, который сейчас является глдавным тренером "Пахтакора", может сменить место работы.

Как сообщает "Динамомания", к тренеру проявляет интерес от клуба из ОАЭ, руководство которого было впечатлено победой "Пахтакора" над одним из грандов местного чемпионата "Аль-Айном" 3:1 в Лиге чемпионов Азии.

Также к узбекскому специалисту есть интерес из Азербайджана и Южной Кореи.

Напомним, что недавно Шацких привел "Пахтакор" ко второму чемпионству в Узбекистане подряд.