К Шацкому, который возглавляет Пахтакор, проявляют интерес из ОАЭ
Также есть интерес из Кореи и Азербайджана
Фото: facebook.com/pakhtakorfc
Известный в прошлом форвард "Динамо" Максим Шацких, который сейчас является глдавным тренером "Пахтакора", может сменить место работы.
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Как сообщает "Динамомания", к тренеру проявляет интерес от клуба из ОАЭ, руководство которого было впечатлено победой "Пахтакора" над одним из грандов местного чемпионата "Аль-Айном" 3:1 в Лиге чемпионов Азии.
Также к узбекскому специалисту есть интерес из Азербайджана и Южной Кореи.
Напомним, что недавно Шацких привел "Пахтакор" ко второму чемпионству в Узбекистане подряд.
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Источник:Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
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