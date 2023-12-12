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Мудрик - лидер сезона АПЛ по среднему количеству успешных обводок

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Михаил занимает первое место по количеству успешных обводок

Мудрик - лидер сезона АПЛ по среднему количеству успешных обводок

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Челси" Михаил Мудрик занимает первое место по количеству успешных обводок в среднем за матч среди всех игроков АПЛ в этом сезоне, сообщает Mozo Football.

Украинец в среднем за 90 минут 2,3 раза выполняет успешный обыгрыш соперников.

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По этому показателю Мудрик опережает Габриэла Мартинелли (1,8), Луиса Диаса (1,9), Алехандро Гарначо (2,1) и Джека Грилиша (2,0).

В 14 матчах АПЛ нынешней кампании Мудрик забил два гола и отдал один ассист.

10 декабря состоялся матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались ливерпульский "Эвертон" и лондонский "Челси". "Эвертон" обыграл "Челси" со счетом 2:0.

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Источник:
Mozo Football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Игорь84 (Киев)
12.12.2023 в 11:25
Вау, так він крутий сезон проводить судячи з новин тут! Але, може, викладете статистику середньої кількості втрат м'яча за гру, що з цим показником?
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Комментарии 1
Игорь84 (Киев)
12.12.2023 в 11:25
Вау, так він крутий сезон проводить судячи з новин тут! Але, може, викладете статистику середньої кількості втрат м'яча за гру, що з цим показником?
Ответить
0
0

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