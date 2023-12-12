Лонвейк зимой может вернуться в Данию

Хавбек " Динамо " Джастин Лонвейк, который сейчас играет в аренде в бельгийском "Андерлехте", уже зимой может перейти в другую команду.

В брюссельском клубе недовольны игрой Джастина и хотят разорвать арендное соглашение, которое изначально было рассчитано до конца сезона, уже зимой.

Также, по информации voetbalkrant, в услугах нидерландца заинтересован датский "Брондбю". Сам Лонвейк ранее уже играл в Дании за "Виборг", и поэтому у него не должно возникнуть проблем с адаптацией в местном чемпионате.

Добавим, что "Брондбю" на данный занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Дании, уступая лишь "Мидтьюлланду".

В текущем сезоне Лонвейк сыграл за "Андерлехт" всего 39 минут, трижды выходя на замену.