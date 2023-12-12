Лонвейк зимой может вернуться в Данию
В Украину хавбек точно не вернется
Фото: ФК Динамо Київ
Хавбек "
В брюссельском клубе недовольны игрой Джастина и хотят разорвать арендное соглашение, которое изначально было рассчитано до конца сезона, уже зимой.
Также, по информации voetbalkrant, в услугах нидерландца заинтересован датский "Брондбю". Сам Лонвейк ранее уже играл в Дании за "Виборг", и поэтому у него не должно возникнуть проблем с адаптацией в местном чемпионате.
Добавим, что "Брондбю" на данный занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Дании, уступая лишь "Мидтьюлланду".
В текущем сезоне Лонвейк сыграл за "Андерлехт" всего 39 минут, трижды выходя на замену.
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