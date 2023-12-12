Три итальянских топа интересуются Довбиком - Интер в фаворитах

Сразу три итальянских гранда проявляют интерес к украинскому форварду "Жироны" Арртему Довбику.

Как сообщает испанское издание El Gol Digital, наибольший интерес к 26-летнему украинцу проявляет миланский "Интер". "Нерадзурри" уже несколько месяцев следят за Артемом и готовы потенциально раскошелится на приличную сумму, так как считают, что украинец по стилю игры идеально впишется в схему команды.

Также Артем находится в орбите интересов "Ромы" и "Ювентуса".

Так, "Юве" ищет классическую "девятку", так как Влахович на этой позиции пока что не очень убедителен, а вот римляне ищут замену Лукаку, который скорее всего, покинет римский клуб.

Впрочем, также отмечается, что "Жирона", которая мечтает пробиться в Лигу чемпионов, вряд ли будет зимой продавать своих лидеров, если конечно, по кому-то из них не будет получено "заоблачное" предложение.

Также источник отмечает, что игра украинца в текущем сезоне впечатляет не только испанских болельщиков и специалистов, но и европейских экспертов. Поэтому не исключено, что многие топовые клубы Европы могут держать забивного форварда в своей орбите.

Отметим, что в текущем сезоне 26-летний Довбик провел за "Жирону" 16 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 6 ассистов.