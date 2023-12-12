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Три итальянских топа интересуются Довбиком - Интер в фаворитах

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Европейские топы хотят украинца

Три итальянских топа интересуются Довбиком - Интер в фаворитах

Фото: gironafc.cat

Новина українською

Сразу три итальянских гранда проявляют интерес к украинскому форварду "Жироны" Арртему Довбику.

Как сообщает испанское издание El Gol Digital, наибольший интерес к 26-летнему украинцу проявляет миланский "Интер". "Нерадзурри" уже несколько месяцев следят за Артемом и готовы потенциально раскошелится на приличную сумму, так как считают, что украинец по стилю игры идеально впишется в схему команды.

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Также Артем находится в орбите интересов "Ромы" и "Ювентуса".

Так, "Юве" ищет классическую "девятку", так как Влахович на этой позиции пока что не очень убедителен, а вот римляне ищут замену Лукаку, который скорее всего, покинет римский клуб.

Впрочем, также отмечается, что "Жирона", которая мечтает пробиться в Лигу чемпионов, вряд ли будет зимой продавать своих лидеров, если конечно, по кому-то из них не будет получено "заоблачное" предложение.

Также источник отмечает, что игра украинца в текущем сезоне впечатляет не только испанских болельщиков и специалистов, но и европейских экспертов. Поэтому не исключено, что многие топовые клубы Европы могут держать забивного форварда в своей орбите.

Отметим, что в текущем сезоне 26-летний Довбик провел за "Жирону" 16 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 6 ассистов.

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Интер (Милан) Рома (Рим) Артем Довбик Жирона
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Источник:
El Gol Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
12.12.2023 в 19:39
Топи в попи. Потрібно зміцніти і заграти на топ рівні, тоді і топи будуть під силу. А не аби шо, ліш би потрапити в топ клуб.
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Комментарии 4
ВасяКулебяка (Козливка)
12.12.2023 в 19:39
Топи в попи. Потрібно зміцніти і заграти на топ рівні, тоді і топи будуть під силу. А не аби шо, ліш би потрапити в топ клуб.
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0
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Бapceлиниyс
12.12.2023 в 19:36
Да какая Италия нах? Её же никто не смотрит, кроме самих макаронников. Или Ла Лига или АПЛ. Их смотрит весь мир. И бабло там приличное.
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MaximSK (Киев)
12.12.2023 в 19:52
В прошлой ЛЧ Интер дошел до финала, а Милан до полуфинала, Рома была в финале ЛЕ, Серия А прогрессирует и сейчас не слабее Ла Лиги
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romajan (Київ)
12.12.2023 в 19:16
Нашо йому ті ТОПи? Хай трішки в своє задоволення пограє
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