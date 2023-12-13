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Стали известны оценки Анатолия Трубина в матче с Зальцбургом от WhoScored и Sofascore

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Украинский голкипер совершил 5 сейвов в матче

Стали известны оценки Анатолия Трубина в матче с Зальцбургом от WhoScored и Sofascore

Фото: Instagram

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WhoScored и Sofascore оценили игру участников матча Лиги чемпионов "Ред Булл Зальцбург" - "Бенфика" (1:3).

Голкипер португальского клуба Анатолий Трубин получил оценки 6,8 и 7,3 соответственно.

Украинец отыграл весь матч. Показатель голов, которые он предотвратил, составил 0,15. В активе вратаря 5 сейвов, 43 касания мяча и 27 точных передач из 31 (87%).

Стали известны оценки Анатолия Трубина в матче с Зальцбургом от WhoScored и Sofascore - изображение 1
Стали известны оценки Анатолия Трубина в матче с Зальцбургом от WhoScored и Sofascore - изображение 2

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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