Стали известны оценки Анатолия Трубина в матче с Зальцбургом от WhoScored и Sofascore
Украинский голкипер совершил 5 сейвов в матче
Фото: Instagram
WhoScored и Sofascore оценили игру участников матча Лиги чемпионов "Ред Булл Зальцбург" - "Бенфика" (1:3).
Голкипер португальского клуба Анатолий Трубин получил оценки 6,8 и 7,3 соответственно.
Украинец отыграл весь матч. Показатель голов, которые он предотвратил, составил 0,15. В активе вратаря 5 сейвов, 43 касания мяча и 27 точных передач из 31 (87%).
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