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"Ноги работают быстрее мозга". Экс-защитник Челси подверг критике Мудрика

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Джейсон Канди назвал главную проблему украинского вингера

"Ноги работают быстрее мозга". Экс-защитник Челси подверг критике Мудрика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Челси" и еще ряда английских клубов Джейсон Канди, ныне радиоведущий talkSPORT, высказался об игре украинского вингера "синих" Михаила Мудрика.

"Всем, видимо, пришлось играть с быстрыми футболистами, но поскольку они очень быстрые, их мозг работает не так быстро, как их ноги. Вот кто такой Михаил Мудрик!

Его ноги быстро работают, быстрее его мозга. Он должен правильно понять эту часть игры", - приводит слова Канди The Chelsea Chronicle.

В нынешнем сезоне Мудрик отыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
The Chelsea Chronicle
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2023 в 14:03
Мало того, ще й майже ватник трахається з коцапушкою
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2023 в 14:03
Мало того, ще й майже ватник трахається з коцапушкою
Ответить
0
2

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