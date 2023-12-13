"Ноги работают быстрее мозга". Экс-защитник Челси подверг критике Мудрика

Бывший защитник "Челси" и еще ряда английских клубов Джейсон Канди, ныне радиоведущий talkSPORT, высказался об игре украинского вингера "синих" Михаила Мудрика.

"Всем, видимо, пришлось играть с быстрыми футболистами, но поскольку они очень быстрые, их мозг работает не так быстро, как их ноги. Вот кто такой Михаил Мудрик!

Его ноги быстро работают, быстрее его мозга. Он должен правильно понять эту часть игры", - приводит слова Канди The Chelsea Chronicle.