Миколенко: Из-за повреждения я испытывал дискомфорт в течение 18 месяцев
Украинец рассказал, что ранее ему мешало показывать свою лучшую игру
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Украинский защитник "
"После той тренировки (перед матчем с "Астон Виллой" в январе 2022-го – прим.) у меня болело бедро. Когда это произошло, я только присоединился к клубу, и, конечно же, мне хотелось играть. К счастью, я мог играть, но не был способен выполнять полный диапазон движений.
Конец предыдущего сезона я пропустил из-за другой травмы - у меня были проблемы с квадрицепсом, но когда я присоединился к сборной, проблема с бедром обострилась. В общем я испытывал дискомфорт в течение 18 месяцев, затем я обратился к специалисту, который реально помог мне.
В результате я пропустил летний предсезонный сбор, но теперь проблема полностью решена. Всегда тяжело пропускать предсезонку, потому что нужно догонять уровень других игроков. Я постепенно возвращался к тренировкам, но пропустил первые 4 матча сезона из-за того, что не был в форме.
Сейчас я чувствую себя более комфортно и лучше, чем когда-либо прежде. Сейчас я чувствую себя на 100%, но думаю, что могу стать еще лучше", - сказал Миколенко.
Напомним, что в текущем сезоне Миколенко сыграл за "ирисок" 15 матчей, в которых забил 2 гола.
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