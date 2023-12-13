Миколенко: Из-за повреждения я испытывал дискомфорт в течение 18 месяцев

Украинский защитник " Эвертона " Виталий Миколенко рассказало своей травме, из-за которой он некоторое время не мог демонстрировать свою лучшую игру.

"После той тренировки (перед матчем с "Астон Виллой" в январе 2022-го – прим.) у меня болело бедро. Когда это произошло, я только присоединился к клубу, и, конечно же, мне хотелось играть. К счастью, я мог играть, но не был способен выполнять полный диапазон движений.

Конец предыдущего сезона я пропустил из-за другой травмы - у меня были проблемы с квадрицепсом, но когда я присоединился к сборной, проблема с бедром обострилась. В общем я испытывал дискомфорт в течение 18 месяцев, затем я обратился к специалисту, который реально помог мне.

В результате я пропустил летний предсезонный сбор, но теперь проблема полностью решена. Всегда тяжело пропускать предсезонку, потому что нужно догонять уровень других игроков. Я постепенно возвращался к тренировкам, но пропустил первые 4 матча сезона из-за того, что не был в форме.

Сейчас я чувствую себя более комфортно и лучше, чем когда-либо прежде. Сейчас я чувствую себя на 100%, но думаю, что могу стать еще лучше", - сказал Миколенко.