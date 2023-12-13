Почеттино был "взбешен" желтой карточкой Мудрика за неспортивное поведение, - СМИ
Эпизод случился в проигранном матче с Эвертоном
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "
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И как пишет Givemesport дело не только в счете или игре украинца в матче. По данным источника, Почеттино "был взбешен" из-за желтой карточки, которую Мудрик получил за неспортивное поведение – откидку мяча после свистка.
Усугубило ситуацию еще и то, что совсем недавно Почеттино собирал игроков и акцентировал внимание на том, что команда получает много "ненужных" предупреждений и является одним из лидеров АПЛ по желтым карточкам.
И судя по эпизоду в матче с "Эвертоном", Мудрик не очень внимательно слушал речь тренера, либо же просто не придал ей особого значения.
Теперь же, судя по всему, украинцу серьезно достанется "на орехи" от Почеттино, для которого дисциплина в команде является одним из важнейших факторов.
Напомним, что в текущем сезоне в составе "Челси" Мудрик провел 15 матчей, в которых заработал 3 желтых карточки.
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